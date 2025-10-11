Comunità di Capodarco Un giardino dei sensi per il percorso terapeutico dei disabili gravi

La comunità di Capodarco si apre sempre di più alla città, stavolta con un meraviglioso Giardino dei sensi, un percorso multisensoriale e terapeutico per persone con disabilità grave, realizzato nello spazio antistante la comunità Sant’Andrea, casa Mauro. Frutto di un impegno costante e di una visione inclusiva e realizzato in collaborazione con L’università di Macerata, "il progetto – spiega don Vinicio Albanesi, presidente della Comunità di Capodarco di Fermo Ets, rappresenta un traguardo fondamentale per migliorare significativamente la qualità della vita dei nostri ospiti. Il percorso è stato progettato per stimolare e sviluppare le capacità percettive e relazionali attraverso esperienze tattili, olfattive, uditive e visive, offrendo uno spazio di benessere, crescita e interazione unico nel suo genere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Comunità di Capodarco. Un giardino dei sensi per il percorso terapeutico dei disabili gravi

In questa notizia si parla di: comunit - capodarco

