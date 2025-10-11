Comune di Salerno prosegue l’iter per l’Arechi stadio di Euro 2032
Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue l’iter amministrativo per la candidatura dello Stadio Arechi di Salerno per i campionati europei di calcio in programma nel 2032. Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli – di concerto con la Salernitana e con il sostegno della Regione Campania e l’ARUS – ha trasmesso alla FIGC la documentazione richiesta a supporto della disponibilità dell’impianto per le competizioni europee. In particolare, sono stati forniti una serie di dettagli tecnici e logistici inerenti al cronoprogramma per la ristrutturazione ed ammodernamento dell’impianto grazie all’importante finanziamento della Regione Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: comune - salerno
Salerno piange Matteo Amaturo: il cordoglio del Comune e della Salernitana
Quarantacinque anni di collezionismo e non sentirli: il Comune di Salerno conferisce una targa all'Acchiappavip
Salerno, a Ferragosto gli autobus non si fermano: attive due linee, paga il Comune
Salerno, De Luca ‘tuona’ contro il Comune: “Piazza Bolognini, via le panchine. Centro Storico, basta bordello” - facebook.com Vai su Facebook