Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue l’iter amministrativo per la candidatura dello Stadio Arechi di Salerno per i campionati europei di calcio in programma nel 2032. Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli – di concerto con la Salernitana e con il sostegno della Regione Campania e l’ARUS – ha trasmesso alla FIGC la documentazione richiesta a supporto della disponibilità dell’impianto per le competizioni europee. In particolare, sono stati forniti una serie di dettagli tecnici e logistici inerenti al cronoprogramma per la ristrutturazione ed ammodernamento dell’impianto grazie all’importante finanziamento della Regione Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comune di Salerno, prosegue l’iter per l’Arechi stadio di Euro 2032