Compagnoni | Il Milan sta crescendo hanno bisogno dei gol di Gimenez e Leao per…

Ospite al Festival dello Sport di Trento, il noto giornalista e telecronista di Sky Sport Maurizio Compagnoni ha parlato del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Compagnoni: “Il Milan sta crescendo, hanno bisogno dei gol di Gimenez e Leao per…”

In questa notizia si parla di: compagnoni - milan

Milan, Compagnoni: “Estupinan? Meglio dell’ultimo Theo Hernandez”

Milan, Compagnoni: “Vlahovic o Hojlund? Gimenez rischia di …”

Compagnoni: "Napoli e Inter favorite per lo scudetto, ma occhio a Roma e Milan. La Fiorentina è la grande delusione della Serie A" http://dlvr.it/TNcXcD #Fiorentina - X Vai su X

Federico Buffa incontra Deborah Compagnoni 6 ottobre 2025 Ore 11.30 Auditorium di Fiera Milano Uno sguardo diverso sullo sport: non solo prestazione, ma racconto, cultura e memoria. Insieme a Federico Buffa e Federico Ferri, rivivremo il percorso - facebook.com Vai su Facebook

Compagnoni: "Juve, il potenziale c'è ma non si vede. Roma, la svolta può arrivare dai centravanti" - Intervistato da TMW al Festival dello Sport di Trento, il giornalista e telecronista di Sky Sport Maurizio Compagnoni ha parlato di vari temi, iniziando. Riporta tuttomercatoweb.com

Compagnoni: "Scudetto? Favorite Inter e Napoli. Sulla Juventus..." - Il giornalista di SkySporr Maurizio Compagnoni, durante il festival dello Sport di Trento, ha rilasciato alcune dichiarazioni in tema Scudetto: "Per me le grandi favorite sono Napoli e ... Scrive tuttojuve.com