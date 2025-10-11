Compagnoni critico sulla Juventus | Non ha trovato una sua identità Il potenziale c’è ma per ora si è visto pochissimo! Cosa ha detto sui bianconeri

Compagnoni, giornalista e telecronista di Sky, ha parlato così della Juventus e di quanto visto in questo inizio di stagione. Le sue dichiarazioni. Una griglia Scudetto chiara, con due favorite e una Juventus in ritardo. Dal Festival dello Sport di Trento, il noto telecronista di Sky, Maurizio Compagnoni, ha analizzato a TMW la lotta al vertice della Serie A, promuovendo Napoli e Inter, ma bocciando, per ora, i bianconeri. QUI: RISULTATI SERIE A: IL TABELLONE COMPLETO QUI: CLASSIFICA SERIE A: LA POSIZIONE DELLA JUVE Napoli e Inter favorite, Milan subito dietro. « Per me le grandi favorite sono Napoli e Inter », ha dichiarato Compagnoni, « anche se devo dire che il Milan sta crescendo moltissimo e non è molto lontano ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

