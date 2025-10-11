Compagnoni critico sulla Juventus | Non ha trovato una sua identità Il potenziale c’è ma per ora si è visto pochissimo! Cosa ha detto sui bianconeri

Compagnoni, giornalista e telecronista di Sky, ha parlato così della Juventus e di quanto visto in questo inizio di stagione. Le sue dichiarazioni. Una griglia Scudetto chiara, con due favorite e una Juventus in ritardo. Dal Festival dello Sport di Trento, il noto telecronista di Sky, Maurizio Compagnoni, ha analizzato a TMW la lotta al vertice della Serie A, promuovendo Napoli e Inter, ma bocciando, per ora, i bianconeri. QUI:  RISULTATI SERIE A: IL TABELLONE COMPLETO QUI:  CLASSIFICA SERIE A: LA POSIZIONE DELLA JUVE Napoli e Inter favorite, Milan subito dietro. « Per me le grandi favorite sono Napoli e Inter », ha dichiarato Compagnoni, « anche se devo dire che il Milan sta crescendo moltissimo e non è molto lontano ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

compagnoni critico juventus haCompagnoni: "Scudetto? Favorite Inter e Napoli. Sulla Juventus..." - Il giornalista di SkySporr Maurizio Compagnoni, durante il festival dello Sport di Trento, ha rilasciato alcune dichiarazioni in tema Scudetto: "Per me le grandi favorite sono Napoli e ... Scrive tuttojuve.com

Compagnoni: "Juve, il potenziale c'è ma non si vede. Roma, la svolta può arrivare dai centravanti" - Intervistato da TMW al Festival dello Sport di Trento, il giornalista e telecronista di Sky Sport Maurizio Compagnoni ha parlato di vari temi, iniziando. Riporta tuttomercatoweb.com

