Como Juve Tudor potrebbe risparmiare due bianconeri per la prossima trasferta di Serie A Chi sono e il motivo di questa scelta

Como Juve, il rientro dalle nazionali di due bianconeri preoccupa Tudor: i lunghi viaggi potrebbero consigliare un turno di riposo in vista del Real. Una sosta per le nazionali che, se da un lato permette di recuperare energie e infortunati, dall’altro crea sempre qualche grattacapo. In casa Juventus, a tenere banco in vista della ripresa del campionato sono le condizioni di Jonathan David e Weston McKennie. Come riportato dal Corriere dello Sport, i due giocatori, di ritorno dai rispettivi impegni con Canada e Stati Uniti, potrebbero essere risparmiati da Igor Tudor. David e McKennie: il piano di Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Como Juve, Tudor potrebbe risparmiare due bianconeri per la prossima trasferta di Serie A. Chi sono e il motivo di questa scelta

