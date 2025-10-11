Commissariate contro i clan Foggia-Crotone un derby per dare un calcio alle mafie
Oggi la partita allo stadio Zaccheria. Le due squadre sono state commissariate per un anno dopo le pressioni criminali. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: commissariate - clan
Minacce a Canonico, chiusa l'inchiesta: «I clan foggiani provarono a togliergli la squadra di calcio» - L'accusa della Dda: metodi mafiosi per convincere il patron a vendere Chiuse le indagini a carico di 4 foggiani per il tentativo ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive