commercio di cuccioli scoperto a grosseto un allevamento amatoriale abusivo

Grosseto, 11 ottobre 2025 – Un allevamento fantasma di cocker spaniel inglese, nascosto dietro l’apparenza di un’attività amatoriale, è stato scoperto dai carabinieri forestale del nucleo di Grosseto insieme ai veterinari dell’unità funzionale sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Asl Toscana sud est. Il controllo è scattato nell’ambito di una campagna di verifiche sugli allevamenti amatoriali di animali da compagnia, intensificata negli ultimi mesi per contrastare il commercio illegale di cuccioli. Decisiva, in questo caso, è stata la segnalazione di un’associazione animalista, che aveva notato un sospetto via vai di persone e annunci di vendita online. 🔗 Leggi su Lanazione.it

