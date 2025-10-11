Commercio di cuccioli scoperto a Grosseto un allevamento amatoriale abusivo
Grosseto, 11 ottobre 2025 – Un allevamento fantasma di cocker spaniel inglese, nascosto dietro l’apparenza di un’attività amatoriale, è stato scoperto dai carabinieri forestale del nucleo di Grosseto insieme ai veterinari dell’unità funzionale sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Asl Toscana sud est. Il controllo è scattato nell’ambito di una campagna di verifiche sugli allevamenti amatoriali di animali da compagnia, intensificata negli ultimi mesi per contrastare il commercio illegale di cuccioli. Decisiva, in questo caso, è stata la segnalazione di un’associazione animalista, che aveva notato un sospetto via vai di persone e annunci di vendita online. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: commercio - cuccioli
Dodici piccoli Labrador, pubblicizzati come esemplari di cane di razza, vivevano in un allevamento privo delle regolari certificazioni. Li hanno trovati i carabinieri forestali di Settimo Vittone, che hanno fermato il commercio e denunciato un allevatore 27enne. I Vai su Facebook
Commercio di cuccioli, scoperto a Grosseto un allevamento amatoriale abusivo - Il blitz dopo una segnalazione di un’associazione: 19 cani trovati in un capannone, dodici cuccioli pronti per la vendita. Scrive lanazione.it
Allevamento abusivo di cani. 12 cuccioli di Cocker pronti da vendere a mille euro - È quel che si sono trovati di fronte i Carabinieri Forestale del Nucleo di Grosseto in un allevamento di cani ra ... Lo riporta msn.com