L’allungamento dei tempi per il restauro della Garisenda preoccupa commercianti e artigiani che chiedono certezze e ristori. "Serve un piano di sostegno – spiega Loreno Rossi, direttore di Confesercenti Bologna – del tutto simile a quello già varato per i cantieri del tram, applicabile a tutte le piccole e medie imprese che nelle vie San Vitale, Zamboni, Strada Maggiore e nei dintorni, sono penalizzate dal cantiere". È questa la proposta che Confesercenti porterà al tavolo con il sindaco fissato per giovedì. Proposta arrivata all’indomani del summit al ministero della Cultura dove il Comune, vista la nuova rotazione della Torre verso via Zamboni, ha fatto sapere che i tempi si allungheranno e i fondi del Pnrr (5 milioni) presumibilmente si perderanno o si ridurranno perché difficilmente il restyling della Torre potrà terminare a giugno 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Commercianti e artigiani : "Torre, servono tempi certi. E ristori come per il tram"