Commando di 4 malviventi incappucciati assalta una villetta in pieno giorno | faccia a faccia con la padrona di casa 76enne lei urla e li mette in fuga Rubati ori e soldi
PADOVA - Furto in villa giovedì 9 ottobre alla Mandriola di Albignasego. Attorno alle 18 un commando composto da quattro malviventi, ha forzato con un piede di porco un cancello che. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Raid in pieno centro ad Avellino: agisce un commando di sei malviventi, con tre auto a pochi metri dalla Prefettura La cosa più grave è che tutto questo è accaduto in pieno centro, alle 5 del mattino, a pochi metri dalla Prefettura. Un commando di sei uomini Vai su Facebook