Miami, 11 ottobre 2025 – Cosa succede quando chiedi all’intelligenza artificiale “come uccidere un compagno di classe”? In America arriva la polizia. E’ successo a Deland, Florida, dove un ragazzino di 13 anni è stato arrestato dopo una segnalazione partita dalla sua scuola. Era fine settembre scorso, ma il caso negli Stati Uniti è montato solo qualche giorno fa. A segnalare l’episodio è stato l' ufficio dello sceriffo di Volusia si propri profili social. “Oggi, il responsabile della Southwestern Middle School ha ricevuto un avviso da Gaggle secondo cui uno studente aveva digitato su ChatGPT: ‘ Come uccidere il mio amico nel bel mezzo della lezione ”, si legge in un post del 26 settembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Come si uccide un compagno di classe?” Ragazzino arrestato dopo la ricerca su ChatGpt