Come si uccide un compagno di classe? Ragazzino arrestato dopo la ricerca su ChatGpt
Miami, 11 ottobre 2025 – Cosa succede quando chiedi all’intelligenza artificiale “come uccidere un compagno di classe”? In America arriva la polizia. E’ successo a Deland, Florida, dove un ragazzino di 13 anni è stato arrestato dopo una segnalazione partita dalla sua scuola. Era fine settembre scorso, ma il caso negli Stati Uniti è montato solo qualche giorno fa. A segnalare l’episodio è stato l' ufficio dello sceriffo di Volusia si propri profili social. “Oggi, il responsabile della Southwestern Middle School ha ricevuto un avviso da Gaggle secondo cui uno studente aveva digitato su ChatGPT: ‘ Come uccidere il mio amico nel bel mezzo della lezione ”, si legge in un post del 26 settembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: uccide - compagno
Uccide il compagno: “Volevo mettere fine al dolore di entrambi”. Prima ha cercato di strangolarlo col cavo del cellulare poi le coltellate e il soffocamento
Uccide il compagno e simula la morte naturale. Arrestata una 63enne
Omicidio a Milano, uccide il compagno poi chiama il 112 e confessa: arrestata
++ Diciannovenne spara per errore al compagno di caccia 82enne e lo uccide ++ Un incidente di caccia ha spezzato la vita di Armando Dalla Bona, 82 anni (foto), nei boschi di Locana, in provincia di Torino. L’uomo, cacciatore esperto, la scorsa notte non ind Vai su Facebook
Non fu incidente, ma omicidio: uccise il compagno con una coltellata, 30enne arrestata - X Vai su X
“Come si uccide un compagno di classe?” Ragazzino arrestato dopo la ricerca su ChatGpt - Scatta l’allerta in una scuola della Florida, la polizia arriva dopo la segnalazione di Gaggle, un sistema di sorveglianza che controlla cosa fanno e scrivono gli studenti in rete (molto usato negli U ... Si legge su quotidiano.net
Uccide la moglie e fugge con due figli: uno è morto la ragazza è gravissima - Uccide la moglie con una pietra, poi fugge nella notte in auto portandosi dietro i due figli. Segnala ilmattino.it