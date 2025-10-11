Nell’intimità di un pomeriggio qualunque, una madre osserva suo figlio di cinque anni mentre costruisce una torre di blocchi. Le mani piccole posizionano con cura ogni pezzo, il respiro trattenuto nella concentrazione. Poi, in un attimo, tutto crolla. Il bambino scoppia in lacrime inconsolabili, e la madre si trova di fronte a un bivio: liquidare la situazione con un “non è niente, ricomincia” oppure entrare davvero in quel momento di dolore infantile che, per quanto piccolo possa sembrare agli occhi di un adulto, è enormemente reale per chi lo vive. La comunicazione efficace in famiglia si fonda sull’ascolto attivo, sull’accettazione incondizionata e sulla capacità empatica di comprendere le emozioni altrui, elementi che i genitori hanno la responsabilità di modellare quotidianamente. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Come parlare ai figli per farsi ascoltare: la guida alla comunicazione che trasforma