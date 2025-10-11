Come parlare ai figli per farsi ascoltare | la guida alla comunicazione che trasforma
Nell’intimità di un pomeriggio qualunque, una madre osserva suo figlio di cinque anni mentre costruisce una torre di blocchi. Le mani piccole posizionano con cura ogni pezzo, il respiro trattenuto nella concentrazione. Poi, in un attimo, tutto crolla. Il bambino scoppia in lacrime inconsolabili, e la madre si trova di fronte a un bivio: liquidare la situazione con un “non è niente, ricomincia” oppure entrare davvero in quel momento di dolore infantile che, per quanto piccolo possa sembrare agli occhi di un adulto, è enormemente reale per chi lo vive. La comunicazione efficace in famiglia si fonda sull’ascolto attivo, sull’accettazione incondizionata e sulla capacità empatica di comprendere le emozioni altrui, elementi che i genitori hanno la responsabilità di modellare quotidianamente. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
In questa notizia si parla di: parlare - figli
Come parlare con i bambini per farsi ubbidire senza essere severi: “Così i figli crescono emotivamente sani”
Niente tabù, complicità e dialogo continuo: i consigli per parlare di sesso ai figli senza imbarazzo
Alessandro Borghese torna a parlare del figlio mai conosciuto. «Nella mia vita precedente, quella da giramondo, ho avuto un altro figlio. Un maschio, oggi ha 19 anni, ma non l’ho mai conosciuto. Sono un super papà responsabile: lo seguo da lontano e contri Vai su Facebook
“Sussurrate come se si stesse raccontando un segreto”: il trucco dell’ex tata per farsi ascoltare dai bambini - Una mamma americana, con alle spalle dieci anni di esperienza come tata, ha conquistato TikTok con un metodo tanto semplice quanto efficace: parlare ai ... Secondo fanpage.it
La tecnica dei 3 “sì” per farsi ascoltare dai figli anche quando non vogliono collaborare: l’idea dell’esperta - Un semplice trucco chiamato “tecnica dei 3 sì” può aiutare genitori e figli a ridurre i conflitti quotidiani. Lo riporta fanpage.it