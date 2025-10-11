Come Filippide ho corso da Atene a Sparta Il racconto della Spartathlon
Narra il racconto di Erodoto che Filippide, famoso emerodromo ateniese, sarebbe corso da Atene a Sparta prima della battaglia di Maratona, per chiedere aiuto militare contro i Persiani. Il celebre messaggero avrebbe percorso a piedi in due giorni i circa 240 chilometri che separano le due città. Gara nata nel 1984, la Spartathlon celebra questo mito, ripercorrendone ogni anno il tragitto durante l’ultimo fine settimana di settembre. I numeri di Spartathlon: 246 chilometri di corsa (circa 6 maratone consecutive), oltre 3.000 metri di dislivello positivo, 36 ore di tempo massimo di percorrenza, 75 cancelli orari che impongono un ritmo serrato, suddividendo il percorso a tappe. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
