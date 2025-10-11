Sospeso, tra il fascino di una vita raminga e il richiamo della foresta, di cui un tempo – brevissimo ma accecante – fu re, mentre oggi da vecchio leone sta ai margini a guardare gli altri animali rincorrersi. Con gli occhi acquosi della nostalgia, per il tempo fuggito veloce, troppo veloce perfino per uno come lui. Sospeso, Marcell Lamont Jacobs, tra il trastullo del dolce far niente e l’istinto a ribellarsene, tra l’illusione di una vita con meno sacrifici e la voglia, forse perfino la necessità di sterzare da questo sunset boulevard che ha imboccato, di provare a scrivere un altro finale della sua storia sportiva, non questo triste e solitario. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Come è triste e solitario Jacobs