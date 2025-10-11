Comandante Pm silenzio assordante dell’Amministrazione

Arezzo, 11 ottobre 2025 – “Comandante PM, silenzio assordante dell’Amministrazione.” La Nota del consigliere comunale Michele Menchetti. “Due settimane fa, tramite interrogazione, ho portato all’attenzione dell’Amministrazione il fatto che a breve due funzionari del Comune di Arezzo - Comandante PM e Direttore Suap - andranno in pensione, per cui due importanti posizioni organizzative dovranno essere rinominate. Ho chiesto quindi come intendesse procedere l’ente a riguardo. Saranno selezionati nuovi funzionari comunali per questi ruoli? Oppure le funzioni saranno assorbite ad interim dagli attuali dirigenti, come fatto per la P. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Comandante Pm, silenzio assordante dell’Amministrazione”

In questa notizia si parla di: comandante - silenzio

Comune di Formia. . Questa mattina, in Piazza Aldo Moro, nell’ambito dell’University Village, è stato osservato un commosso minuto di silenzio in memoria del Colonnello Simone Mettini, Comandante del 70° Stormo di Latina, e del giovane allievo pilota Lore - facebook.com Vai su Facebook

“Comandante Pm, silenzio assordante dell’Amministrazione” - “Due settimane fa, tramite interrogazione, ho portato all’attenzione dell’Amministrazione il fatto che a breve due funzionari del Comune di Arezzo - Lo riporta lanazione.it

Il silenzio assordante di istituzioni e ministro - Rimasta inascoltata la lettera aperta inviata dalle toghe: "I nostri uffici non hanno gli strumenti e le strutture per assorbire le ricadute delle riforme" Intanto l’Ordine degli avvocati si è fatto ... Segnala ilgiorno.it