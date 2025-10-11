Columbus Day sigillo dell’unione tra Usa e Italia

La decisione di Donald Trump di ripristinare le celebrazioni del Columbus Day è la spia di un più ampio sommovimento, che include non solo relazioni storiche o solide partnership commerciali, ma anche affinità personali tra leader, convergenze ideologiche sulle policies (come sul piano Gaza) e il fisiologico business. Il punto di caduta di tutto ciò si ritrova in una convinzione: il legame italo-americano resta intatto e si ingrandisce, andando oltre i tentativi di dividere Ue e Usa. Il tenore della decisione presa dalla White House, unita alle parole che si leggono nella nota ufficiale, dice molto di questo legame. 🔗 Leggi su Formiche.net

