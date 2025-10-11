Pochi grammi di hascisc, nove per l’esattezza, il cui ritrovamento si sarebbe potuto concludere con una segnalazione amministrativa. Ma per la Squadra Volante, giovedì pomeriggio, è stato il punto di partenza di ulteriori verifiche, che hanno portato all’arresto di tre giovani comaschi: Mattias Michele Scorti e Luca Zappa, entrambi 21 anni, e Samuele Giuseppe Parisi, 24 anni. Accusati in concorso di coltivazione di cannabis, e di spaccio in diversi ruoli: Scorti ritenuto il coltivatore, Parisi il custode e Zappa il rivenditore. Da quel piccolo sequestro, è nato il sospetto che a Prestino si fosse creato un giro di cessione di droga, che iniziava dalla coltivazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Coltivatore, custode e venditore. A Prestino il giro della marijuana