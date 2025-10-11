Coltellate davanti alla scuola | 5 studenti minorenni feriti di cui uno più grave al Bufalini
E' di cinque feriti, di cui uno più grave portato all'ospedale Bufalini di Cesena, il bilancio della rissa tra più studenti dell'istituto professionale Ruffilli di Forlì. La zuffa, in cui sono spuntati dei coltelli, è avvenuta nella prima mattina di sabato all'ingresso a scuola, in via Romanello. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: coltellate - davanti
Uccisa a coltellate, lo strazio dei figli davanti alla villa del delitto. Il giallo del braccialetto elettronico
Coppia di fidanzati aggrediti a coltellate davanti alla figlia di 3 anni
Choc a Foggia, donna uccisa a coltellate davanti casa: aveva presentato denunce per stalking
La donna aveva ucciso il marito, Romano Fagoni, a coltellate nel gennaio 2023 davanti al figlio, a Nuvolera in provincia di Brescia, al termine di una lite Vai su Facebook
Mazzate e coltellate per una banale lite nel traffico: i 6 indagati restano in silenzio davanti al gip https://ift.tt/r3qvNCX - X Vai su X
Forlì, sanguinosa rissa a coltellate davanti alla scuola: un giovane ferito in ospedale - Gallery - Una mattinata ad altissima tensione nella prima mattinata di oggi davanti all’Istituto Ruffilli di Forlì. Si legge su corriereromagna.it