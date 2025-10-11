Dopo l’assassinio di Muhammed Sinwar, alto comandante di Hamas, avvenuto nel maggio del 2025, l’esercito israeliano ha inviato un’unità speciale nel suo bunker. In quel luogo l’intelligence ha recuperato un promemoria di sei pagine, datato 24 agosto 2022 e redatto in arabo dal fratello del leader, Yahya Sinwar, potente leader del gruppo terroristico a Gaza. Il documento — reso noto dal New York Times — era conservato su un computer, non connesso a reti esterne, e contiene indicazioni operative rivolte ai combattenti in vista di un’azione contro Israele. Secondo gli 007 israeliani, il documento invitava a colpire sia soldati sia civili e a diffondere immagini e video della violenza per incrementarne l’effetto destabilizzante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Colpite i civili così". Nel bunker di Sinwar il promemoria dell'attacco del 7 ottobre