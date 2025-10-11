Colpisce una ragazza con un coccio di bottiglia poi scappa in auto con il ragazzo | 30enne in ospedale

Una 30enne di origini peruviane è rimasta ferita alla mano dopo un’aggressione avvenuta nella notte in via della Loggia, ad Ancona. La Polizia di Stato è intervenuta poco dopo le 4.30, a seguito di una segnalazione al 112. La giovane si trovava con tre amici, di ritorno da Piazza del Papa, quando. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

