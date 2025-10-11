Accecato dalla gelosia. Una furia cieca quella che ha spinto un uomo di 36 anni, che vive in Val d’Orcia, ad accanirsi contro il portone dell’abitazione della sua ex. La particolarità è stata lo strumento utilizzato: un machete. Avrebbe sferrato tre colpi, tirando calci anche alla macchina dell’uomo che all’epoca le era accanto affettivamente. Un episodio che risale al 10 maggio 2022, l’accusa nei confronti dell’imputato era di danneggiamento. Il giudice Alessandro Solivetti Flacchi l’ha condannato ad un anno e 8 mesi revocando la pena sospesa per un’altra condanna per minaccia, sempre del tribunale di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colpi di machete alla porta della ex. Calci all’auto del suo nuovo uomo. Condannato per danneggiamento