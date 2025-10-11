Cologno. Non ce l’ha fatta Y.R. il motociclista di 40 anni coinvolto in un grave incidente a Cologno al Serio nel tardo pomeriggio di sabato. L’uomo si era scontrato con un camper lungo la strada provinciale 117. La sua moto di grossa cilindrata è finita a bordo strada. Il centauro di Urgnano è morto poche ore dopo al Papa Giovanni di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione, l’autista del camper avrebbe tentato di schivare il motociclista, colpendolo però con il lato destro del veicolo. Subito dopo l’impatto, al motociclista è stato praticato il massaggio cardiaco per più di mezz’ora nel tentativo di salvarlo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Cologno, si schianta contro un camper: muore motociclista di 40anni