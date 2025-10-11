Cologno al Serio si schianta in moto contro un camper | muore quarantenne

Ilgiorno.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo, 11 ottobre 2025 –  Un motociclista di 40 anni è morto questa sera all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove era stato trasferito nel tardo pomeriggio, gravemente ferito, per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto a Cologno al Serio  alle 18,20. Con la sua moto Ducati si è schiantato frontalmente con un camper. Il quarantenne, di Urgnano, è stato trasferito in codice rosso con l'elisoccorso in ospedale a Bergamo, dove in serata è  deceduto. Illeso il conducente del camper. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Martinengo. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

cologno al serio si schianta in moto contro un camper muore quarantenne

© Ilgiorno.it - Cologno al Serio, si schianta in moto contro un camper: muore quarantenne

In questa notizia si parla di: cologno - serio

Scontro auto moto a Cologno al Serio, feriti 2 giovani

Urgnano e Cologno al Serio, il 29 luglio l’inaugurazione della nuova pista ciclopedonale con sottopasso

A Cologno al Serio non solo festa, anche impegno. Per 4 giorni il carcere al centro

cologno serio schianta motoCologno al Serio, si schianta in moto contro un camper: muore quarantenne - Il decesso poche ore dopo il suo arrivo al Giovanni XXIII di Bergamo ... ilgiorno.it scrive

cologno serio schianta motoSchianto tra un camper e una moto a Cologno: è morto il 40enne di Urgnano - Foto - 20 di sabato 11 ottobre uno schianto tra un camper e una moto. Come scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Cologno Serio Schianta Moto