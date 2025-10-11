Cologno al Serio si schianta in moto contro un camper | muore quarantenne
Bergamo, 11 ottobre 2025 – Un motociclista di 40 anni è morto questa sera all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove era stato trasferito nel tardo pomeriggio, gravemente ferito, per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto a Cologno al Serio alle 18,20. Con la sua moto Ducati si è schiantato frontalmente con un camper. Il quarantenne, di Urgnano, è stato trasferito in codice rosso con l'elisoccorso in ospedale a Bergamo, dove in serata è deceduto. Illeso il conducente del camper. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Martinengo. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: cologno - serio
Scontro auto moto a Cologno al Serio, feriti 2 giovani
Urgnano e Cologno al Serio, il 29 luglio l’inaugurazione della nuova pista ciclopedonale con sottopasso
A Cologno al Serio non solo festa, anche impegno. Per 4 giorni il carcere al centro
Consiglio Comunale – Martedì 30 settembre 2025 Data: martedì 30 settembre 2025 ? Ora: 20:30 Luogo: Sala consiliare, via Rocca 1 – Cologno al Serio La seduta sarà trasmessa anche in diretta sul canale YouTube del Comune. Qui potete trovare l’or - facebook.com Vai su Facebook
Cologno al Serio, si schianta in moto contro un camper: muore quarantenne - Il decesso poche ore dopo il suo arrivo al Giovanni XXIII di Bergamo ... ilgiorno.it scrive
Schianto tra un camper e una moto a Cologno: è morto il 40enne di Urgnano - Foto - 20 di sabato 11 ottobre uno schianto tra un camper e una moto. Come scrive ecodibergamo.it