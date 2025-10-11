Cologno al Serio si schianta in moto contro un camper | muore quarantenne

Bergamo, 11 ottobre 2025 – Un motociclista di 40 anni è morto questa sera all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove era stato trasferito nel tardo pomeriggio, gravemente ferito, per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto a Cologno al Serio alle 18,20. Con la sua moto Ducati si è schiantato frontalmente con un camper. Il quarantenne, di Urgnano, è stato trasferito in codice rosso con l'elisoccorso in ospedale a Bergamo, dove in serata è deceduto. Illeso il conducente del camper. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Martinengo. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

