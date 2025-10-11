Tempo di lettura: 3 minuti di Benedetto De Vivo* In merito a quanto già scritto, il 31025: Bonifica Bagnoli e colmata, le incredibili dichiarazioni di Manfredi, preciso ulteriormente quanto segue: Il Sindaco Manfredi ha indicato che su Area Colmata, in funzione di America’s Cup, verrà effettuata una messa in sicurezza temporanea con pavimentazione impermeabile (con impegno di circa 3040 milioni € su tutta la superficie della Colmata), per poi effettuare la “bonifica” della Colmata successivamente a evento America Cup. Decisione incomprensibile. La messa in sicurezza perché non effettuarla in modo permanente, tombando la Colmata stessa sul fronte mare con opportuno palancolato per evitare trasferimento di inquinanti (IPA e PCB) verso il mare? In funzione di quanto sopra, poi si potrà effettuare la bonifica dei sedimenti marini antistanti la Colmata da Ipa e Pcb, sempre con Desorbimento Termico In-Situ (questa tecnologia è già utilizzata in sedimenti marini in prossimità di coste; es in Danimarca) mettendo qui in risalto ciò che non andrebbe assolutamente messo in opera a Bagnoli, senza opportune misure di sicurezza: il dragaggio dei sedimenti marini (inquinati da Ipa e Pcb). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Colmata e dragaggio a Bagnoli, quali rischi da evitare