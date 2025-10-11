Codogno si svela un pezzetto di fiera | quest’anno sarà dedicata a riso e latte

Codogno, 11 ottobre 2025 – La 234ª Fiera di Codogno riparte dal suo cuore simbolico: il manifesto ufficiale, che ogni anno diventa volto e anima della manifestazione. Firmato dallo Studio Massaro, mostra un bambino che tiene tra le mani un piatto di riso e latte: un’immagine dolce, evocativa, che parla di genuinità e speranza. “Il manifesto è un piccolo evento – ha spiegato il responsabile Stefano Massaro –: non vogliamo ridurlo alla semplice rappresentazione dell’esposizione bovina, ma farne un messaggio che evolva. Stavolta siamo tornati alle tradizioni contadine, ai gesti semplici di un tempo, con uno sguardo al futuro”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

