Cocaina nel veicolo noleggiato | dissequestrata l’auto coinvolta nell’arresto di due beneventani
Benevento – Il pubblico ministero della Procura di Benevento ha disposto il dissequestro dell’auto di una società di noleggio caudina che era stata posta sotto sequestro in seguito all’arresto di Ciro Immobile, 28 anni, e Andrea De Gennaro, 61 anni, entrambi di Benevento, trovati lo scorso luglio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
