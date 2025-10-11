Cocaina in carcere ai colloqui dalle fidanzate innamorate | arrestato ancora 22enne guadagnava 2mila euro a settimana

Le indagini sono partite dalla madre di un altro detenuto ed ex appartenente della Banda della Magliana. Le due giovani, 19 e 20 anni, sono ora ai domiciliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cocaina - carcere

Scoperti 850 grammi di cocaina dopo una perquisizione domiciliare: pusher in carcere

Arrestato con otto etti di cocaina. Muto dal giudice, resta in carcere

Spacciava cocaina, hashish, marijuana ed mdma: 30enne finisce in carcere

Tenta di introdurre cocaina in carcere spacciandola per medicine. E' accaduto presso la casa circondariale di Ascoli Piceno #ANSA - X Vai su X

Cocaina nascosta nel giaccone per il figlio detenuto: scoperta shock in carcere, tre denunciati Vai su Facebook

Droga e telefonini nel carcere di Velletri, il detenuto pusher e playboy: ai colloqui le fidanzate gli portavano la cocaina - Due ragazze di 18 e 20 anni sono state arrestate dalla polizia durante un'operazione antidroga nella casa circondariale. Si legge su msn.com

Velletri, droga in carcere: centrale di spaccio organizzata con le “fidanzate” di un detenuto - CRONACA – Una rete ben organizzata di spaccio di droga all’interno della casa circondariale di Velletri è stata smantellata dalla Polizia di Stato al termine di un’indagine coordinata dalla ... Lo riporta lanotiziaoggi.it