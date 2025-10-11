Coalizione civica difende Albanese | Non conta la simpatia il focus è Gaza
La cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati, continua a far discutere il centrosinistra. Il segretario del Pd, Enrico Di Stasi, pur condividendo la scelta del Comune, ammette che "da una figura di così alto profilo mi sarei aspettato un atteggiamento in alcune situazioni un po’ più responsabile". Decisamente contrario il Psi: "Un’Istituzione pubblica come il Comune di Bologna sbaglia a inseguire i professionisti dell’invettiva". Non torna indietro, invece, Detjon Begaj, capogruppo di Coalizione civica, ala sinistra della maggioranza di Matteo Lepore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Coalizione civica difende Albanese: "Non conta la simpatia, il focus è Gaza" - Di Stasi (Pd): "La relatrice Onu doveva essere più responsabile" ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Bologna, Coalizione civica difende la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese: «Non è questione di simpatia o antipatia, nessuno può toglierle il lavoro su Gaza,» - Il consigliere comunale, Detjon Begaj: «La polarizzazione sul sindaco Matteo Lepore serve solo a dare spazio a partitini di centro che non contano nulla» ... Lo riporta corrieredibologna.corriere.it