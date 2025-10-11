Cnn | rapiti a Gaza liberi domenica notte

14.00 Il rilascio degli ostaggi israeliani a Gaza potrebbe avvenire nella notte tra domenica e lunedì. Lo riferisce la Cnn, citando una fonte informata. E' probabile che avvenga in diverse località di Gaza. La tempistica del rilascio non è ancora definita e potrebbe cambiare: i rapiti, 48 in tutto, di cui 20 ritenuti vivi, verrebbero liberati prima dell'arrivo, lunedì, del presidente Usa Trump in Israele. Il termine di 72 ore per il rilascio degli ostaggi è lunedì alle 11 italiane. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: rapiti - gaza

Gaza, 20 morti tra cui bambini nei raid dell’Idf. In Israele la protesta delle famiglie dei rapiti

L’esercito israeliano avanza a Gaza. Familiari dei rapiti sotto casa di Bibi

Dentro ogni carro armato a Gaza City ci sono le foto degli israeliani rapiti da Hamas

E’ festa a Gaza e tra i familiari degli israeliani rapiti da Hamas. Raggiunto l’accordo nella notte a Sharm el-Sheikh per la tregua nella Striscia e il rilascio di tutti gli ostaggi. Vediamo cosa prevede il piano - X Vai su X

E’ festa a Gaza e tra i familiari degli israeliani rapiti da Hamas. Raggiunto l’accordo nella notte a Sharm el-Sheikh per la tregua nella Striscia e il rilascio di tutti gli ostaggi. Vediamo cosa prevede il piano con Lucia Sgueglia - facebook.com Vai su Facebook

In migliaia tornano a Gaza City dopo il ritiro delle Idf. Trump: “Ostaggi liberi entro martedì. Manderemo 200 soldati”. Aiuti Onu nella Striscia, c’è l’ok di Israele - È arrivato l’invito a Palazzo Chigi per la premier, Giorgia Meloni, per la firma degli accordi tra Hamas e Israele per il cessate in fuoco a Gaza. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Trump annuncia l'accordo di Gaza. "Grande giorno". Ostaggi liberi e Israele ritirerà i soldati - Israele e Hamas hanno firmato la prima fase del piano in 20 punti per porre fine fine alla guerra nella Striscia di Gaza. Segnala iltempo.it