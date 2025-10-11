Cnn | ostaggi liberi tra domenica e lunedì? | Israele | Camion con gli aiuti stanno entrando a Gaza | Dopo la tregua già rientrati 300mila sfollati

Hamas frena sulla "tutela straniera" e sul disarmo totale. Diciannove palestinesi morti nonostante il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cnn: ostaggi liberi tra domenica e lunedì? | Israele: "Camion con gli aiuti stanno entrando a Gaza" | Dopo la tregua già rientrati 300mila sfollati

In questa notizia si parla di: ostaggi - liberi

Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'

Israele-Siria, accordo per il cessate il fuoco Trump: presto liberi altri 10 ostaggi

Trump annuncia l'accordo di Gaza. "Grande giorno". Ostaggi liberi e Israele ritirerà i soldati

Cnn: ostaggi liberi tra domenica e lunedì? #israele #guerra #gaza #11ottobre - X Vai su X

Il governo israeliano ha approvato il piano per il rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e morti. Lo riferisce l'ufficio del premier #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/09/firmato-laccordo-su-gaza.-trump-ostaggi-liberi-da-lunedi_5b730d54-459f-4f6a-814 - facebook.com Vai su Facebook

Cnn: ostaggi liberi tra domenica e lunedì? | Unicef: pronti 1.300 camion di aiuti per Gaza | Dopo la tregua già rientrati 300mila sfollati - Poco dopo mezzogiorno di venerdì l'esercito israeliano ha annunciato di aver completato il ritiro dalla Striscia, di ... Da msn.com

Cnn, 'rilascio ostaggi forse in notte tra domenica e lunedì' - Secondo una fonte della Cnn, il rilascio degli ostaggi israeliani potrebbe avvenire nella notte tra domenica e lunedì ed è probabile che avvenga da diverse località. Lo riporta ansa.it