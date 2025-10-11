Cleria uccisa dal marito con un solo colpo di pistola al cuore l' esito dell' autopsia

È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Cleria Mancini, la sarta di 66 anni uccisa dall'ex marito Antonio Mancini, 69 anni, in strada a Lettomanoppello davanti alla farmacia. Il femminicidio si è consumato nel tardo pomeriggio di giovedì 9 ottobre nel centro del paese.

