Classifica Mondiale Superbike 2025 | Razgatlioglu allunga +41 su Bulega

Oasport.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE 2025. TOPRAK RAZGATLIOGLU 548. NICOLO BULEGA 507. DANILO PETRUCCI 284. ALVARO BAUTISTA 269. ANDREA LOCATELLI 267. SAM LOWES 184. ALEX LOWES 180. XAVI VIERGE 144. ANDREA IANNONE 128. AXEL BASSANI 119. REMY GARDNER 100. DOMINIQUE AEGERTER 100. MICHAEL VAN DER MARK 94. IKER LECUONA 90. GARRETT GERLOFF 81. SCOTT REDDING 76. JONATHAN REA 76. YARI MONTELLA 68. RYAN VICKERS 37. TARRAN MACKENZIE 27. BAHATTIN SOFUOGLU 23. MICHAEL RINALDI 10. TITO RABAT 9. SERGIO GARCIA 6. TETSUTA NAGASHIMA 2. ZAQHWAN ZAIDI 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

