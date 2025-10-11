Classifica FIMI 3–9 ottobre 2025 | Taylor Swift debutta al n1 negli album Olly resta leader nei singoli
Settimana intensa per le Top Of The Music FIMINIQ relative al periodo 3–9 ottobre 2025: Taylor Swift irrompe al n.1 degli album con The Life of a Showgirl, scavalcando Olly ( Tutta vita (Sempre) ) e Ernia ( Per soldi e per amore ). Sul fronte singoli nulla cambia in vetta: Olly & JVLI mantengono il primato con “Questa domenica”, davanti alla doppietta di Ernia con “Fellini” (feat. Kid Yugi ) e “Per te”. Ecco il quadro completo, con movimenti, debutti e tendenze. Settimana 3–9 ottobre 2025: Swift al n.1 negli album, Olly guida i singoli. Indice. Classifica FIMI 3–9 ottobre 2025: Album e singoli in top10 Album: record, nuove entrate e tenuta dei big. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: classifica - fimi
Classifica FIMI, Ultimo in testa negli album
Classifica FIMI: Sadturs & Kiid alla #1 degli album
Classifica FIMI, Sadturs & Kiid alla #1 degli album
Classifiche italiane. Online il podio dei singoli e album più venduti della settimana in Italia secondo la classifica FIMI. Vai su Facebook
Olly con “Tutta vita (sempre)” sale al comando della Classifica Fimi dei dischi più venduti in Italia - X Vai su X
Classifica FIMI dal 26 settembre al 2 ottobre 2025, Olly subito in vetta negli album con Tutta vita (sempre) - Gli aggiornamenti della Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming della settimana dal 26 settembre al 2 ottobre 2025 ... Scrive davidemaggio.it