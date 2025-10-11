Classifica FIMI 3–9 ottobre 2025 | Taylor Swift debutta al n1 negli album Olly resta leader nei singoli

Settimana intensa per le Top Of The Music FIMINIQ relative al periodo 3–9 ottobre 2025: Taylor Swift irrompe al n.1 degli album con The Life of a Showgirl, scavalcando Olly ( Tutta vita (Sempre) ) e Ernia ( Per soldi e per amore ). Sul fronte singoli nulla cambia in vetta: Olly & JVLI mantengono il primato con “Questa domenica”, davanti alla doppietta di Ernia con “Fellini” (feat. Kid Yugi ) e “Per te”. Ecco il quadro completo, con movimenti, debutti e tendenze. Settimana 3–9 ottobre 2025: Swift al n.1 negli album, Olly guida i singoli. Indice. Classifica FIMI 3–9 ottobre 2025: Album e singoli in top10 Album: record, nuove entrate e tenuta dei big. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

