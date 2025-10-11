classifica album taylor swift conquista il primo posto con the life of a showgirl

Anche la Classifica Album stilata da Fimi e Niq, subisce l’effetto Taylor Swift: l’arrivo del dodicesimo lavoro in studio della popstar americana ha cambiato le carte anche delle chart nostrana. Dio Lo Sa – Atto II di Geolier, scende dalla #6 alla #10. Il quarto lavoro in studio del rapper di Scampia è stato l’album più ascoltato su Spotify del 2024, seguito da Icon di Tony Effe e Vera Baddie di Anna. Sono sei i singoli estratti, dei quali l’ultimo pubblicato è Mai Per Sempre nel novembre dello scorso anno. Continua il successo della colonna sonora di Kpop Demon Hunters, che troviamo alla #9 (dalla #7), mentre alla #8 (in discesa dalla #5) Santana Money Gang di Sfera Ebbasta e Shiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

