Classifica Album Taylor Swift conquista il primo posto con The Life Of A Showgirl

Metropolitanmagazine.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche la Classifica Album stilata da Fimi e Niq, subisce l’effetto Taylor Swift: l’arrivo del dodicesimo lavoro in studio della popstar americana ha cambiato le carte anche delle chart nostrana. Dio Lo Sa – Atto II di Geolier, scende dalla #6 alla #10. Il quarto lavoro in studio del rapper di Scampia è stato l’album più ascoltato su Spotify del 2024, seguito da Icon di Tony Effe e Vera Baddie di Anna. Sono sei i singoli estratti, dei quali l’ultimo pubblicato è Mai Per Sempre nel novembre dello scorso anno. Continua il successo della colonna sonora di Kpop Demon Hunters, che troviamo alla #9 (dalla #7), mentre alla #8 (in discesa dalla #5) Santana Money Gang di Sfera Ebbasta e Shiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

classifica album taylor swift conquista il primo posto con the life of a showgirl

© Metropolitanmagazine.it - Classifica Album, Taylor Swift conquista il primo posto con “The Life Of A Showgirl”

In questa notizia si parla di: classifica - album

Canzoni dell’album più venduto degli oasis: classifica dal peggiore al migliore

Classifica Album 11-17 luglio, Niky Savage entra al primo posto con “Rapper”

Classifica FIMI, Ultimo in testa negli album

classifica album taylor swiftTAYLOR SWIFT fa la tripletta: #1 nella chart album, fisici e singoli in UK - Con "The Life Of A Showgirl", la popstar conquista il suo 14° Numero 1 nel Regno Unito ... Secondo newsic.it

classifica album taylor swiftTAYLOR SWIFT #1 nelle classifiche italiane album e fisici - Arriva TAYLOR SWIFT e irrompe alla numero uno nella classifica italiana album e fisici Fimi- Lo riporta newsic.it

Cerca Video su questo argomento: Classifica Album Taylor Swift