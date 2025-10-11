Clara ha un nuovo fidanzato?

La relazione tra la cantante e Jacopo Neri, il ragazzo con cui è stata fidanzata per ben tre anni, è giunta al capolinea. Ad annunciare la rottura è stata la stessa cantante, in una intervista a Vanity Fair dove ha confermato di essere single. La rottura era nell’aria, basti pensare alle tante voci di gossip e la stretta collaborazione con Fedez che oggettivamente avrebbero fatto vacillare chiunque. E così, anche su Instagram, il buon Jacopo Neri manteneva un profilo basso. Oltre al presunto flirt con Fedez, la cantante non si era più mostrata in compagnia di altri ragazzi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

