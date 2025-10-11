Clamoroso Juve Yildiz al Real | lo scambio è folle
Kenan Yildiz è probabilmente uno dei talenti più seguiti in Europa e, per la sfortuna di Tudor, se n’è accorto anche Xabi Alonso: scambio pazzesco. È ormai difficile parlare di Kenan Yildiz come di una semplice promessa. Il numero 10 della Juventus, classe 2005, sta vivendo una stagione da protagonista assoluto. Le sue giocate, la capacità di adattarsi a più ruoli offensivi e la personalità con cui affronta ogni partita lo hanno trasformato in uno dei giovani più interessanti d’Europa. Nelle prime settimane della stagione 202526, il turco ha già messo insieme numeri da veterano: gol decisivi, assist e prestazioni da leader tecnico in una squadra che sta cercando di ritrovare continuità. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: clamoroso - juve
Sancho Juve, clamoroso ennesimo colpo di scena! Si registra una frenata improvvisa a causa di alcune valutazioni tecniche: quell’impatto rende scettica la dirigenza e non solo…
Mercato Juve, clamoroso: i bianconeri si erano inseriti in extremis nella trattativa chiusa da quella rivale di Serie A. Il retroscena
Chiesa-Juve, il clamoroso ritorno prende quota: ecco cosa succede
Clamoroso in attacco: vuole tornare subito in Serie A! ? #Zirkzee La Juve si defila, due club pronti a darsi battaglia per lui. ? #Calciomercato - facebook.com Vai su Facebook
Clamoroso in attacco: vuole tornare subito in Serie A! ? #Zirkzee La Juve si defila, due club pronti a darsi battaglia per lui. ? #Calciomercato - X Vai su X
Juve, Di Canio ridimensiona Yildiz in diretta tv: “Ha un clamoroso difetto” - La Juventus pareggia per la quinta volta consecutiva tra campionato e Champions League. Da calciomercato.it
Yildiz Juve, Tuttosport svela l’aneddoto sul turco: il club bianconero ha già ritoccato la propria offerta per il rinnovo! È successo dopo… I dettagli - Yildiz Juve: la società ha già ritoccato l’offerta salariale annuale per il turco, arrivando a 4,5 milioni più premi per un totale potenziale di 6 milioni La trattativa per il rinnovo di Kenan Yildiz ... Si legge su juventusnews24.com