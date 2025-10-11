clamoroso al master 1000 di shanghai djokovic eliminato dal 204esimo al mondo vacherot

Colpo di scena a Shanghai. Valentin Vacherot è il primo finalista nel penultimo Atp Masters 1000 della stagione, in corso sui campi in cemento della capitale economica della Cina. Il 26enne tennista monegasco, proveniente dalle qualificazioni e 204esimo del ranking mondiale, ha eliminato in semifinale il serbo Novak Djokovic, quinto della classifica mondiale e quarta forza del tabellone, con il punteggio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

