Clamoroso a Shanghai! Lo sconosciuto Vacherot batte Djokovic | il numero 204 del mondo è in finale
Nell’era del duopolio Alcaraz-Sinner qualcuno già si lamentava dell’assenza di sorprese. Eccoli accontentati: in finale al Masters 1000 di Shanghai c’è Valentin Vacherot, emerito sconosciuto anche per molti appassionati di tennis prima di questo torneo. Monegasco, 26 anni, una carriera fin qui da onesto mestierante della racchetta che gli valeva la posizione numero 204 della classifica mondiale: ha battuto niente di meno che Novak Djokovic, il grande favorito per la vittoria del torneo dopo l’assenza di Alcaraz e il ritiro di Sinner. Un clamoroso 6-3, 6-4 vale una delle più grandi imprese della storia recente del tennis maschile, dove prima l’epoca dei Big Four (Federer, Nadal, Djokovic, Murray) e poi l’avvento dei due nuovi cannibali ha sempre ridotto all’osso lo spazio per meteore e sorprese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: clamoroso - shanghai
Clamoroso a Shanghai, Sinner colpito dai crampi si ritira al terzo set contro Griekspoor
LIVE Djokovic-Vacherot 3-6, 4-5, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: monegasco a 4 punti da qualcosa di clamoroso!
Clamoroso Vacherot, numero 204 al mondo batte in rimonta il danese Rune e approda in semifinale al Masters 1000 di Shanghai. - facebook.com Vai su Facebook
"500 meglio di 1000? I paradossi del circuito" Il clamoroso autogol di ATP e proprietari dei Master 1000. #Sinner #Alcaraz #Gaudenzi #atptour #shanghai https://youtu.be/cqHo1xc8PcE - X Vai su X
Clamoroso al Master 1000 di Shanghai, Djokovic eliminato dal 204esimo al mondo Vacherot - Valentin Vacherot è il primo finalista nel penultimo Atp Masters 1000 della stagione, in corso sui campi in cemento della capitale ... Secondo gazzettadelsud.it
Tennis, clamoroso a Shanghai: Vacherot batte Djokovic ed è finale - Clamoroso a Shanghai, dove Valentin Vacherot, numero 204 del mondo e partito come alternate delle qualificazioni, vola in finale. Lo riporta sport.tiscali.it