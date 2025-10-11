Nell’era del duopolio Alcaraz-Sinner qualcuno già si lamentava dell’assenza di sorprese. Eccoli accontentati: in finale al Masters 1000 di Shanghai c’è Valentin Vacherot, emerito sconosciuto anche per molti appassionati di tennis prima di questo torneo. Monegasco, 26 anni, una carriera fin qui da onesto mestierante della racchetta che gli valeva la posizione numero 204 della classifica mondiale: ha battuto niente di meno che Novak Djokovic, il grande favorito per la vittoria del torneo dopo l’assenza di Alcaraz e il ritiro di Sinner. Un clamoroso 6-3, 6-4 vale una delle più grandi imprese della storia recente del tennis maschile, dove prima l’epoca dei Big Four (Federer, Nadal, Djokovic, Murray) e poi l’avvento dei due nuovi cannibali ha sempre ridotto all’osso lo spazio per meteore e sorprese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Clamoroso a Shanghai! Lo sconosciuto Vacherot batte Djokovic: il numero 204 del mondo è in finale