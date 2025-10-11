Clamorosa papera di Donnarumma | sbaglia una giocata elementare e fa segnare l'Estonia
Incredibile errore del portiere e capitano azzurro a metà del secondo tempo. Qualche istante dopo il 3-0 siglato da Pio Esposito, ha perso il pallone, da solo in area di rigore permettendo a Seppanen di segnare il più facile e beffardo dei gol. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: clamorosa - papera
