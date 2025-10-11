Clamorosa papera di Donnarumma | sbaglia una giocata elementare e fa segnare l'Estonia

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incredibile errore del portiere e capitano azzurro a metà del secondo tempo. Qualche istante dopo il 3-0 siglato da Pio Esposito, ha perso il pallone, da solo in area di rigore permettendo a Seppanen di segnare il più facile e beffardo dei gol. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: clamorosa - papera

Trafford, papera clamorosa: City-Tottenham 0-2, gli highlights

Tiro da centrocampo e papera clamorosa: in Libia–Capo Verde un gol mai visto

clamorosa papera donnarumma sbagliaClamorosa papera di Donnarumma: sbaglia una giocata elementare e fa segnare l’Estonia - 0 siglato da Pio Esposito, ha perso il pallone, da solo in area di rigore permettendo a Seppanen ... Secondo fanpage.it

Chevalier e la papera da 3 in pagella mentre Gigio veniva premiato al Pallone d'oro: serata da incubo - Se un merito va riconosciuto a Lucas Chevalier è quello di essersi preso il carico di un'eredità non facile da gestire. Da gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Clamorosa Papera Donnarumma Sbaglia