civitella baciata dalla fortuna regala 22mila euro con il lotto

Arezzo brinda alla fortuna grazie al Lotto. Un colpo da 22.500 euro è stato centrato ieri a Civitella in Val di Chiana. La vincita sia stata realizzata in un punto vendita di via Aretina Nord, grazie a un terno giocato su tutte le ruote. Un colpo di fortuna che regala un sorriso e un po’ di leggerezza in un periodo di rincari e difficoltà economiche diffuse. Il vincitore – di cui non si conosce l’identità – ha trasformato una semplice schedina in una piccola fortuna, frutto di una giocata che, come spesso accade, unisce il fascino del caso alla speranza di un colpo di fortuna improvviso. Civitella si aggiunge così alla lista delle città toscane baciate dalla dea bendata nel corso del 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

