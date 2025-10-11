"Civitanova è una piazza che quando ti chiama non puoi rifiutare". Queste le prime parole del neo tecnico Daniele Marinelli, chiamato dalla società rossoblù in seguito all’esonero di Andrea Mercanti. Marinelli, che ieri ha svolto il quarto giorno di lavoro al Polisportivo, ha raccolto impressioni positive dalla squadra. "Prima d’ora – ha chiarito –, conoscevo soltanto Visciano e Malavolta, ma ho trovato un bel gruppo, valido tecnicamente e con ottimi giocatori per la categoria. Ringrazio i ragazzi perché si sono messi a disposizione dal primo secondo, immagino che per loro non sia stato facile cambiare abitudini da un momento all’altro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Civitanovese, puoi giocartela con chiunque"