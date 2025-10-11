Civic Center la sede sta prendendo forma
Continua a prendere forma uno dei progetti più attesi dalla comunità di Villanova e dal territorio di Falconara, ovvero il nuovo Civic Center che sta sorgendo al posto dell'ex scuola Lorenzini. Nei giorni scorsi, infatti, sono state rimosse le impalcature attorno all'edificio, che ora è visibile nella sua veste definitiva. Con tinte calde nei toni del crema e del marrone, e grazie a un elegante gioco di chiaroscuri, la nuova struttura unisce modernità e accoglienza, proiettandosi come simbolo di rinnovamento per l'intero quartiere. Ampie vetrate illuminano sia il piano terra che il primo piano, conferendo agli spazi interni luminosità e funzionalità.
In questa notizia si parla di: civic - center
Festa del Pescatore, due eventi per promuovere il consumo e la conoscenza del "pesce trascurato" Venerdì 10 ottobre alle ore 9,30 convegno all'Istituto Ferrara Sabato 18 ottobre dalle ore 19 degustazione al Civic Center
Soluzione in attesa del Civic center La Pa avrà la sede estiva a Marinella "Disponibili i locali della scuola" - Il punto di soccorso avanzato estivo a Marinella verrà assicurato anche quest'anno e in futuro avrà una nuova sede di tutto rispetto grazie alle opere che saranno realizzate nell'ambito del Pinqua, il ...