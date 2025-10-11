Continua a prendere forma uno dei progetti più attesi dalla comunità di Villanova e dal territorio di Falconara, ovvero il nuovo Civic Center che sta sorgendo al posto dell’ex scuola Lorenzini. Nei giorni scorsi, infatti, sono state rimosse le impalcature attorno all’edificio, che ora è visibile nella sua veste definitiva. Con tinte calde nei toni del crema e del marrone, e grazie a un elegante gioco di chiaroscuri, la nuova struttura unisce modernità e accoglienza, proiettandosi come simbolo di rinnovamento per l’intero quartiere. Ampie vetrate illuminano sia il piano terra che il primo piano, conferendo agli spazi interni luminosità e funzionalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Civic Center, la sede sta prendendo forma