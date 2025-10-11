Cittadella Mister Iori alla carica | Dobbiamo sentire l' esigenza di fare il risultato Con la Triestina sarà dura
Con le spalle al muro no, ma di certo è un Cittadella che deve tirarsi fuori dalle secche della bassa classifica. Punti e gol da ritrovare nello scontro di domenica 12 ottobre alle 14:30 al Tombolato contro una Triestina partita forte e ultima in classifica a -8 solo per la penalizzazione di 20.
