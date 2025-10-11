Cittadella Cielo arrivano Nicola Legrottaglie e Mara Santangelo

Venerdì 17 ottobre, negli spazi di Cittadella Cielo, ci sarà l'inaugurazione della Sala Punto Gioia, un nuovo centro di aggregazione pensato per offrire ai giovani spazi e attività di crescita, realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio, l'Azienda speciale Informare e finanziato da. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: cittadella - cielo

