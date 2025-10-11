Città Alta isola verde in Piazza Angelini Residenti e commercianti nuove regole per i posti auto lungo le Mura

IL PROGETTO DEFINITIVO. La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione di piazza Angelini: costi raddoppiati, rivista l’idea iniziale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Città Alta, «isola» verde in Piazza Angelini. Residenti e commercianti, nuove regole per i posti auto lungo le Mura

Città Alta, «isola» verde in Piazza Angelini. Residenti e commercianti, nuove regole per i posti auto lungo le Mura - La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione di piazza Angelini. Lo riporta ecodibergamo.it

