Cinque nuovi percorsi formativi nelle scuole superiori veneziane

Cinque nuovi percorsi scolastici in altrettanti istituti superiori: il decreto è stato firmato dal sindaco della Città metropolitana di Venezia, Luigi Brugnaro, e ora si attende l'approvazione da parte della Regione. Una volta ottenuto il via libera, saranno introdotti a partire dal prossimo anno. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Cinque nuovi percorsi formativi nelle scuole superiori veneziane - Sono interessati Foscarini (Venezia), Pacinotti (Mestre), Majorana e Levi Ponti (Mirano) e Scuola professionale Di ...

