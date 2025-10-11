Cinematica maratona della danza

Quattro giorni di spettacoli, installazioni, videodanza, incontri e videogiochi ad Ancona grazie a 'Cinematica', festival dedicato all' immagine in movimento. Dal 23 al 26 ottobre la Mole, le Muse e altri spazi ospiteranno un ricchissimo programma allestito dall'ideatrice e direttrice artistica Simona Lisi, che sottolinea come "spesso la relazione tra immagine e movimento ci sfugge, anche se permea la società e tutta la nostra vita". Grande curiosità suscitano le installazioni interattive con visori VR che integrano realtà aumentata, performance artistiche ed esperienze sensoriali innovative: 'Spiritus Mundi' di Gwendaline Bachini, 'Collective Body di Sarah Silverblatt-Buser e 'Flux Full Experience' della compagnia Fattoria Vittadini.

