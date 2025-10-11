Cinema in lutto è morta a 79 anni Diane Keaton

Lutto nel mondo del cinema. Si è spenta all'età di 79 anni l'attrice Diane Keaton. Secondo quanto riporta la stampa americana l'attrice è deceduta in California ma non si conoscono ancora le cause. Divenne famosa grazie alla sua interpretazione di Kay Adams ne Il padrino (1972). Fece parte anche del cast de Il padrino - Parte II (1974) e Parte III (1990). E' stata vincitrice dell'Oscar.

