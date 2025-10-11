Cinema formato esportazione | ‘Tornando a Est’ debutta in Bulgaria davanti al ministro della Cultura
Cesena, 11 ottobre 2025 – “Tornando ad Est”, il film prodotto dai cesenati Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi (Stradellest Production) continua il suo viaggio di successo tra le sue due patrie: l’Italia e l’Europa dell’Est. L’una l’ha prodotto, l’altra è stata d’ispirazione e ha fatto da teatro alla storia dei tre giovani cesenati (Pago, Rice e Bibi) alle prese con un viaggio dove l’amore è la molla per altre avventure tra il giallo e la commedia. Il film peraltro è una sorta di sequel del primo, “Dittatura last minute”. Le avventure dei tre amici cesenati nella Romania di Ceausescu prima e in Bulgaria poi hanno mietuto premi e riconoscimenti ma anche l’apprezzamento delle città dove sono state girate le scene più incisive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
