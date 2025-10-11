Cina | robot partecipano a danza folk tradizionale a Shantou
Dei robot hanno partecipato a una performance di danza Yingge (danza sulla canzone dell’eroe) a Shantou, in Cina. Vestiti con maschere e copricapi tradizionali, i loro movimenti fluidi e adorabili hanno completamente rubato la scena. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660694066069402025-10-11cina-robot-partecipano-a-danza-folk-tradizionale-a-shantou Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - robot
Cina: robot attivo 24h su 24 sostituisce in autonomia le batterie
La Cina testa il VU-T10: come funziona il tank robot senza pilota
Cina: robot autonomi per consegna merci sulla metro di Shenzhen
Un Robot Umanoide Si Scaglia Sulla Folla In Cina! Ed È Subito Bagarre Link all'articolo : https://www.redhotcyber.com/post/un-robot-umanoide-si-scaglia-sulla-folla-in-cina-ed-e-subito-bagarre/ Un insolito #incidente che ha coinvolto un robot umanoide dur - facebook.com Vai su Facebook
Robot umanoidi imparano come noi: in Cina nasce l’esoscheletro che li addestra - X Vai su X
Cina: robot partecipano a danza folk tradizionale a Shantou - Dei robot hanno partecipato a una performance di danza Yingge (danza sulla canzone dell'eroe) a Shantou, in Cina. Come scrive romadailynews.it
Boot camp per robot: la Cina costruisce la sua autostrada dei dati - Tenetevi forte, perché la Cina ha deciso di fare sul serio, ma molto sul serio, con i robot umanoidi. Scrive tecnoandroid.it