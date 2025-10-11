Cina | robot partecipano a danza folk tradizionale a Shantou

Dei robot hanno partecipato a una performance di danza Yingge (danza sulla canzone dell’eroe) a Shantou, in Cina. Vestiti con maschere e copricapi tradizionali, i loro movimenti fluidi e adorabili hanno completamente rubato la scena. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660694066069402025-10-11cina-robot-partecipano-a-danza-folk-tradizionale-a-shantou Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

