Cina | robot partecipano a danza folk tradizionale a Shantou

Romadailynews.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dei robot hanno partecipato a una performance di danza Yingge (danza sulla canzone dell’eroe) a Shantou, in Cina. Vestiti con maschere e copricapi tradizionali, i loro movimenti fluidi e adorabili hanno completamente rubato la scena. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660694066069402025-10-11cina-robot-partecipano-a-danza-folk-tradizionale-a-shantou Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina robot partecipano a danza folk tradizionale a shantou

© Romadailynews.it - Cina: robot partecipano a danza folk tradizionale a Shantou

In questa notizia si parla di: cina - robot

Cina: robot attivo 24h su 24 sostituisce in autonomia le batterie

La Cina testa il VU-T10: come funziona il tank robot senza pilota

Cina: robot autonomi per consegna merci sulla metro di Shenzhen

cina robot partecipano danzaCina: robot partecipano a danza folk tradizionale a Shantou - Dei robot hanno partecipato a una performance di danza Yingge (danza sulla canzone dell'eroe) a Shantou, in Cina. Come scrive romadailynews.it

cina robot partecipano danzaBoot camp per robot: la Cina costruisce la sua autostrada dei dati - Tenetevi forte, perché la Cina ha deciso di fare sul serio, ma molto sul serio, con i robot umanoidi. Scrive tecnoandroid.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Robot Partecipano Danza