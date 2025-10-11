Cina | razzo vettore Gravity-1 lanciato dal mare

La Cina ha lanciato oggi un razzo vettore Gravity-1 nello spazio dalle acque al largo della costa di Haiyang, nella provincia cinese orientale dello Shandong. Il razzo e’ decollato alle 10:20 (ora di Pechino), collocando tre satelliti nelle loro orbite designate. La missione offshore e’ stata condotta dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan. Il razzo vettore Gravity-1 ha effettuato il suo volo inaugurale nel gennaio 2024. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: razzo vettore Gravity-1 lanciato dal mare

